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        Haberler Bilgi Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav yerleri belli oldu mu? İKM boy kilo ölçümü ne zaman?

        Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav yerleri belli oldu mu? İKM boy kilo ölçümü ne zaman?

        Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ve İKM boy kilo ölçümü takvimi, 7-22 Haziran günleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştiren adayların gündeminde yer alıyor. Hemşire, Destek Personeli (Şoför), İnfaz ve Koruma Memuru, Teknisyen, Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi), Destek Personeli (Aşçı) ve Destek Personeli (Kaloriferci) gibi branşlarda yapılacak alımlar için gözler 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuç tarihi hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 10:26 Güncelleme:
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        1

        7 Haziran’da başlayan Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları 22 Haziran’da sona erdi. Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuruların ardından gözler “2026 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtına çevrildi. Sınav yerleri ve sözlü sınava hak kazananların en geç 17 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor. Personel alımı takvimine göre 15 bin personel için; Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi, Hemşire, Teknisyen, Şoför, Aşçı ve Kaloriferci gibi birçok farklı alanda kadro açıldı. İşte, 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuç sorgulama ekranı ve İKM boy ölçümü tarihine ilişkin detaylar…

        2

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILDI?

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı başvurularının 7-22 Haziran 2026 tarihleri arasında yapabileceğini açıklamıştı.

        3

        2026 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerlerinin Bakanlık tarafından en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü ilan edilmesi bekleniyor.

        2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçların Ağustos'un ilk haftaklarında açıklanması bekleniyor.

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        4

        SÖZLÜ SINAV TARİHİ 2026

        Adayların sözlü sınavının 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.

        5

        KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI

        Zabıt Katibi: 5.259

        İnfaz Koruma Memuru: 4.508

        Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci): 1.300

        Mübaşir: 1.041

        İcra Katibi: 900

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524

        Psikolog: 410

        Teknisyen ve Tekniker: 322

        Büro Personeli: 316

        Hemşire: 286

        Sosyal Çalışmacı: 90

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        İKM BOY ÖLÇÜMÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

        İKM boy ölçümü tarihi, belirlenecek takvim doğrultusunda netleşecek. Süreç, her ilin kendi sitesi üzerinden yayımlanacak.

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