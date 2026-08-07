7 Haziran’da başlayan Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları 22 Haziran’da sona erdi. Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuruların ardından gözler “2026 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtına çevrildi. Sınav yerleri ve sözlü sınava hak kazananların en geç 17 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor. Personel alımı takvimine göre 15 bin personel için; Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi, Hemşire, Teknisyen, Şoför, Aşçı ve Kaloriferci gibi birçok farklı alanda kadro açıldı. İşte, 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuç sorgulama ekranı ve İKM boy ölçümü tarihine ilişkin detaylar…