Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
Adana'da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) bir ahşap panel üretim fabrikasında yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 02.07.2024 - 17:35 Güncelleme: 02.07.2024 - 17:48
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan müdahale ile devam ediyor.