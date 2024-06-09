Adana'da çocuk yüzünü andıran bulut şaşkına çevirdi
Adana'nın Kozan ilçesinde çocuk yüzünü andıran bulut görenleri hayrete düşürdü. Cep telefonu kamerasıyla o anları kaydeden Faruk Yiğenoğlu, "Günlerdir aşırı sıcaktı. Bugün de kara bulutlar geldi şehri kapladı. Yağmur yağar mı diye balkondan bakarken bulutlarda çocuk silüeti gördüm. Bir an aklıma Gazzeli çocuklar geldi ve burukluk hissetim." dedi.
Kozan'a bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde çocuk yüzünü andıran bulut cep telefonuyla görüntülendi.
Yağmur beklentisi ile gökyüzünü izleyen Faruk Yiğenoğlu bulutta oluşan çocuk silüetini görünce o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Yiğenoğlu, "Günlerdir aşırı sıcaktı. Bugün de kara bulutlar geldi şehri kapladı. Yağmur yağar mı diye balkondan bakarken bulutlarda çocuk silüeti gördüm. Bir an aklıma Gazzeli çocuklar geldi ve burukluk hissetim. Yağan yağmur da bu çocukların gözyaşları olabilir mi, bize bir ders gibi" dedi.