Ağrı Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan ve üç ülkeden de görülebilen 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesini, halk arasında "şapka" olarak bilinen mercek bulutu sardı.

Karla kaplı dağın zirvesini tamamen saran ve şapka şeklini andıran bulut, görenleri hayran bıraktı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ağrı Dağı, bu eşsiz manzara ile bir kez daha kartpostallık görüntüler sundu.