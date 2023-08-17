Adana'da deprem! 17 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün paylaşılıyor. 16 Ağustos'ta Adana'da deprem oldu. İşte 17 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi için her gün güncelleniyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenlerin gündeminde yer alıyor. 16 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde Adana'da deprem meydana geldi. İşte 17 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
16 AĞUSTOS DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
16 Ağustos Çarşamba günü Adana'da deprem meydana geldi.
ADANA 4.6 İLE SALLANDI!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Adana'nın Aladağ ilçesi merkezli 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevredeki Osmaniye, Hatay, Nevşehir, Kayseri gibi illerden de hissedildi.
AKDENİZ 3.2 İLE SALLANDI!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.
16 AĞUSTOS KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
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