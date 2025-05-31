Adana Demirspor: 2 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
A. Demirspor'un gollerini 11. ve 35. dakikalarda Nabil Alioui kaydederken; konuk takımın golleri ise 32. dakikada Alexandru Maxim (p) ve 64'te Emmanuel Boateng'den geldi.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor sezonu 2 puanla son sırada tamamladı. Son 3 maçından beraberlikle ayrılan G.Antep ise 45 puanla bitirdi.