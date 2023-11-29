Adana'da evinde ruhsatsız tüfek ve tabanca bulunan zanlı tutuklandı Adana'nın Seyhan ilçesinde, evinde ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, evinde ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah bulundurulduğu tespit edilen Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

Adreste, ruhsatsız tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği ile 3 şarjör ve 53 mermi ele geçirildi.

Polis ekipleri, evdeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.