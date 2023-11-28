Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi ile Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde, ruhsatsız 1 tabanca ve buna ait 70 mermi, yeşil reçeteyle satışı yapılabilen uyuşturucu etkili 168 hap, 106,64 gram sentetik uyuşturucu, 12,71 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.N, N.D. ve E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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