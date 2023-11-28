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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:59 Güncelleme: 28.11.2023 - 14:59
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi ile Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde, ruhsatsız 1 tabanca ve buna ait 70 mermi, yeşil reçeteyle satışı yapılabilen uyuşturucu etkili 168 hap, 106,64 gram sentetik uyuşturucu, 12,71 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.N, N.D. ve E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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