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        Adana'da "Rewa Anatolia" geri dönüşüm ve atık yönetimi fuarı tanıtıldı

        Adana'da geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında 15-17 Şubat'ta düzenlenecek "Rewa Anatolia Fuarı" tanıtım toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:09 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:39
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        Adana'da "Rewa Anatolia" geri dönüşüm ve atık yönetimi fuarı tanıtıldı
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        Adana'da geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında 15-17 Şubat'ta düzenlenecek "Rewa Anatolia Fuarı" tanıtım toplantısı yapıldı.

        Fuar, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) destekleriyle gerçekleştirilecek.

        ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, toplantıda yaptığı konuşmada, oda olarak geri dönüşüm sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.

        Fuarın bu konuya önemli katkı sağlayacağını aktaran Kıvanç, "Enerji teknolojilerini keşfetmek, sürdürülebilirlik, atık yönetimi, akıllı atık bertaraf etme, geri dönüşüm stratejileri ve döngüselliğin pek çok sektördeki en güncel yeniliklerini ve dönüşümleri elde etmek adına bölgemizde yapılacak olması bir fırsat." diye konuştu.

        ATO Başkanı Yücel Bayram da özellikle belediyelerin ve geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin fuara katılımını beklediklerini ifade etti.

        Geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında çeşitli konferansların verileceği fuarda, kentsel atık yönetimi, ulaşım ve temizlik araçları, tesisler ve makineler gibi konulardaki en yeni teknolojiler ve hizmetler ile endüstriyel çözümler sergilenecek.

        Fuar, 15-17 Şubat'ta TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri

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