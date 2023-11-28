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        Adana'da öğrencilere tiyatro etkinliği düzenlendi

        Adana'nın Aladağ ilçesinde, Bedensel Engelliler Sanat Eğitim Merkezi (BESEM) tarafından öğrencilere ücretsiz tiyatro oyunu sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:11
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        Adana'da öğrencilere tiyatro etkinliği düzenlendi
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde, Bedensel Engelliler Sanat Eğitim Merkezi (BESEM) tarafından öğrencilere ücretsiz tiyatro oyunu sunuldu.

        Aladağ Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, ilçede eğitim gören bazı okullardaki öğrenciler Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

        Engelli tiyatro sanatçılarından oluşan kadro, öğrencilere tek perdelik "Bu hayatta biz de varız" isimli tiyatro oyununu sahneledi.

        İlçede iki günlük programda öğrenciler için 4 tiyatro oyunu sahnelenecek.

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