Adana'da öğrencilere tiyatro etkinliği düzenlendi
Adana'nın Aladağ ilçesinde, Bedensel Engelliler Sanat Eğitim Merkezi (BESEM) tarafından öğrencilere ücretsiz tiyatro oyunu sunuldu.
Adana'nın Aladağ ilçesinde, Bedensel Engelliler Sanat Eğitim Merkezi (BESEM) tarafından öğrencilere ücretsiz tiyatro oyunu sunuldu.
Aladağ Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, ilçede eğitim gören bazı okullardaki öğrenciler Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda bir araya geldi.
Engelli tiyatro sanatçılarından oluşan kadro, öğrencilere tek perdelik "Bu hayatta biz de varız" isimli tiyatro oyununu sahneledi.
İlçede iki günlük programda öğrenciler için 4 tiyatro oyunu sahnelenecek.
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