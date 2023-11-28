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        Adana'da "Türkiye Sigorta Buluşmaları Toplantısı" yapıldı

        Adana'da "Türkiye Sigorta Buluşmaları Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 28.11.2023 - 18:34
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        Adana'da "Türkiye Sigorta Buluşmaları Toplantısı" yapıldı
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        Adana'da "Türkiye Sigorta Buluşmaları Toplantısı" düzenlendi.

        Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) düzenlenen toplantıda, kentte olmaktan onur duyduklarını söyledi.

        Ana hedeflerinin, işlemleri vatandaşlarla devam ettirmek olduğunu belirten Çakmak, "Yıl başından bugüne prim üretimimiz 50 milyar liraya ulaştı. Sektörün yüzde 15'i, Türkiye Sigorta bünyesine ulaşmış durumda." diye konuştu.

        Çakmak, planlarına değinerek, "Amacımız organik büyümeyi sağlamak. Hem sanayicilerimizin yanında olabilmek hem de önemli işlerde bulunabilmek istiyoruz." dedi.

        ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da sigortacılık sektörünün, Türkiye'nin ekonomik büyümesine güçlü katkı sağladığını anlattı.

        Türkiye Sigortanın, iş dünyasının sorunlarına çözüm bulma konusundaki kararlılığına güvendiklerini dile getiren Kıvanç, "İş dünyamızın belirsizliklere karşı güçlü bir duruş sergileyebilmesi ve sürdürülebilir büyümesini sağlaması adına sizlerden daha fazla destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Toplantıya sanayiciler ve iş insanları da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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