Adana'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde Oğuz A. (40) idaresindeki motosikletle S.Ö. yönetimindeki 34 DSG 239 plakalı cip çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Oğuz A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobil sürücüsü S.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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