Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Tabanca gösterip, masadaki paketten 2 sigara alıp kaçtı, tutuklandı

        ADANA'da, girdiği tekel bayisinin sahibine tabanca çekip, borç sigara almak isteyen Mahsuni Kartal (25), olumsuz yanıt alınca masada duran paketten 2 tek sigara alıp kaçtı. Gözaltına alınan Kartal, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tabanca gösterip, masadaki paketten 2 sigara alıp kaçtı, tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da, girdiği tekel bayisinin sahibine tabanca çekip, borç sigara almak isteyen Mahsuni Kartal (25), olumsuz yanıt alınca masada duran paketten 2 tek sigara alıp kaçtı. Gözaltına alınan Kartal, tutuklandı.

        Olay, dün akşam, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki tekel bayisinde meydana geldi. Dükkana giren Mahsuni Kartal, iş yeri sahibinden 1 paket sigara istedi. İş yeri sahibinin sigara paketini verdiği Kartal, parası olmadığı için daha sonra ödeme yapacağını belirtti. Olumsuz yanıt alan Kartal, daha sonra belindeki tabancasını gösterip, tekrar yerine koydu. İş yeri sahibiyle bir süre tartışan Kartal, ardından masadaki paketten 2 sigara alıp kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kartal'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        "İsrail'in hava saldırıları azalmadı, tam anlamıyla bir kıyım var"
        "İsrail'in hava saldırıları azalmadı, tam anlamıyla bir kıyım var"
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Hasta yakını hemşireyi yumrukladı!
        Hasta yakını hemşireyi yumrukladı!
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar

        Benzer Haberler

        Adana'da asayiş uygulamalarında 273 şüpheli yakalandı
        Adana'da asayiş uygulamalarında 273 şüpheli yakalandı
        Kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, toprağa verild...
        Kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, toprağa verild...
        Adana'da silahlı gasp girişimi güvenlik kamerasına yansıdı
        Adana'da silahlı gasp girişimi güvenlik kamerasına yansıdı
        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis
        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis
        Adana'da 8 yıl hapisle aranan MKP'li yakalandı
        Adana'da 8 yıl hapisle aranan MKP'li yakalandı
        20 milyon TL değerinde kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi
        20 milyon TL değerinde kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi