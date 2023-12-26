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        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

        Adana'da FETÖ'ye yönelik davada yargılanan ve örgütün "ev abisi" olduğu öne sürülen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:17 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:17
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        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis
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        Adana'da FETÖ'ye yönelik davada yargılanan ve örgütün "ev abisi" olduğu öne sürülen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verildi.

        Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık T.Y. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını, "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu, örgüte ait evlerde kaldığını, FETÖ'ye ait kurumlarda çalıştığını, KHK ile kapatılan dernekte üyelik kaydının bulunduğunu ve örgüt içinde "şehir dışı talebe mesulü" ve en son "ev abisi" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü belirtti.

        Savcı ayrıca sanığın ilgilendiği öğrencileri askeri okul sınavlarına yönlendirdiğini, sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu terör örgütünü destekleyici paylaşımlarda bulunduğunu ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını bildirerek, T.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.Y, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırdığı T.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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