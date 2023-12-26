Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da gasp sanıklarına hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, darbettikleri kişinin parasını, cep telefonunu ve saatini gasbettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 sanıktan biri 5 yıl 6 ay, diğeri 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:19 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da gasp sanıklarına hapis cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, darbettikleri kişinin parasını, cep telefonunu ve saatini gasbettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 sanıktan biri 5 yıl 6 ay, diğeri 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar A.A. ve U.C.A. ile müşteki B.C.K. ve taraf avukatları katıldı.

        Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü Reşatbey Mahallesi'nde kız arkadaşı S.C. ile sokakta yürüyen müşteki B.C.K'nin yolunun A.A. ve U.C.A. tarafından kesildiğini, A.A'nın müştekiden "arkadaşını aramak" bahanesiyle telefonunu istediğini ve görüşme yaptıktan sonra telefonu teslim etmediğini aktardı.

        Savcı, sanıkların telefonunu geri almak için ısrar eden müştekiyi, sopayla darbederek üzerinde bulunan 40 lirasını ve saatini de zorla aldıklarını belirterek, fikir ve eylem işbirliği içerisinde hareket eden A.A. ve U.C.A'nın "silahla birden fazla kişi ile yağma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunmaları alınan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

        Müşteki B.C.K. ise dava açıldıktan sonra sanıklar tarafından tüm zararlarının giderildiğini belirterek şikayetçi olmadığını söyledi.

        Mahkeme heyeti, yargılama başladıktan sonra mağdurun tüm zararının sanıklar tarafından giderildiğini de dikkate alarak "silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan sanık A.A'yı 5 yıl 6 ay, U.C.A'yı ise 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Heyet, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine de karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        Sabiha Gökçen havalimanı'na yeni CEO
        Sabiha Gökçen havalimanı'na yeni CEO
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        "İsrail'in hava saldırıları azalmadı, tam anlamıyla bir kıyım var"
        "İsrail'in hava saldırıları azalmadı, tam anlamıyla bir kıyım var"
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar

        Benzer Haberler

        Tabanca gösterip, masadaki paketten 2 sigara alıp kaçtı, tutuklandı
        Tabanca gösterip, masadaki paketten 2 sigara alıp kaçtı, tutuklandı
        Adana'da asayiş uygulamalarında 273 şüpheli yakalandı
        Adana'da asayiş uygulamalarında 273 şüpheli yakalandı
        Kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, toprağa verild...
        Kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, toprağa verild...
        GÜNCELLEME - Adana'da silahlı gasp girişimi şüphelisi tutuklandı
        GÜNCELLEME - Adana'da silahlı gasp girişimi şüphelisi tutuklandı
        Adana'da silahlı gasp girişimi güvenlik kamerasına yansıdı
        Adana'da silahlı gasp girişimi güvenlik kamerasına yansıdı
        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis
        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis