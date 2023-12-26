Adana'da gasp sanıklarına hapis cezası verildi Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, darbettikleri kişinin parasını, cep telefonunu ve saatini gasbettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 sanıktan biri 5 yıl 6 ay, diğeri 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, darbettikleri kişinin parasını, cep telefonunu ve saatini gasbettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 sanıktan biri 5 yıl 6 ay, diğeri 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar A.A. ve U.C.A. ile müşteki B.C.K. ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü Reşatbey Mahallesi'nde kız arkadaşı S.C. ile sokakta yürüyen müşteki B.C.K'nin yolunun A.A. ve U.C.A. tarafından kesildiğini, A.A'nın müştekiden "arkadaşını aramak" bahanesiyle telefonunu istediğini ve görüşme yaptıktan sonra telefonu teslim etmediğini aktardı.

Savcı, sanıkların telefonunu geri almak için ısrar eden müştekiyi, sopayla darbederek üzerinde bulunan 40 lirasını ve saatini de zorla aldıklarını belirterek, fikir ve eylem işbirliği içerisinde hareket eden A.A. ve U.C.A'nın "silahla birden fazla kişi ile yağma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunmaları alınan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Müşteki B.C.K. ise dava açıldıktan sonra sanıklar tarafından tüm zararlarının giderildiğini belirterek şikayetçi olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, yargılama başladıktan sonra mağdurun tüm zararının sanıklar tarafından giderildiğini de dikkate alarak "silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan sanık A.A'yı 5 yıl 6 ay, U.C.A'yı ise 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine de karar verdi.