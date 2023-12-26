GÜNCELLEME - Adana'da silahlı gasp girişimi şüphelisi tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, silahlı gasp girişiminde bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Beyazevler Mahallesi'nde market işleten kişi, silahla gasbedilmek istendiği iddiasıyla polise başvurdu.

Marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, gasp şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli Mahsuni A'yı (25) ruhsatsız tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan ve 59 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edidi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan Mahsuni A'nın tutuklanması kararlaştırıldı.

- Olay güvenlik kamerasınca görüntülendi

Olaya ilişkin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüye göre, markete gelerek sigara alan ve para vermeden ayrılmak isteyen Mahsuni A. ile market sahibi arasında tartışma çıkıyor.

Belindeki silahı çıkararak market sahibine gösteren şüpheli, daha sonra yeniden silahını beline koyuyor. Bir süre market sahibiyle konuşan Mahsuni A, masada duran başka bir kişiye ait sigaradan alıp iş yerinden ayrılıyor.