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        MHP Adana İl Başkanlığınca istişare toplantısı yapıldı

        MHP Adana İl Başkanlığı yerel seçime yönelik istişare toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:33
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        MHP Adana İl Başkanlığınca istişare toplantısı yapıldı
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        MHP Adana İl Başkanlığı yerel seçime yönelik istişare toplantısı düzenledi.

        İl Başkanı Yusuf Kanlı, parti binasında gerçekleştirilen toplantıda, Cumhur İttifakı'nın hedeflenen başarıya ulaşması için çalışacaklarını belirtti.

        Yerel seçimde aday olarak açıklanan ve açıklanmayan herkesin kendileri için değerli olduğunu ifade eden Kanlı, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin tasarrufu hepimizin tasarrufu, sözü hepimizin sözüdür. Sayın büyüğümüz hepimize inanıyor, güveniyor. Benim de hepinize inancım ve güvenim tam." değerlendirmesinde bulundu.

        Kanlı, meclis üyelerinin belirlenmesinde liyakatin önemini vurguladı.

        MHP Adana İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin de tanıtıldığı toplantıya il divan kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve belediye başkan adayları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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