MHP Adana İl Başkanlığınca istişare toplantısı yapıldı

MHP Adana İl Başkanlığı yerel seçime yönelik istişare toplantısı düzenledi.

İl Başkanı Yusuf Kanlı, parti binasında gerçekleştirilen toplantıda, Cumhur İttifakı'nın hedeflenen başarıya ulaşması için çalışacaklarını belirtti.

Yerel seçimde aday olarak açıklanan ve açıklanmayan herkesin kendileri için değerli olduğunu ifade eden Kanlı, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin tasarrufu hepimizin tasarrufu, sözü hepimizin sözüdür. Sayın büyüğümüz hepimize inanıyor, güveniyor. Benim de hepinize inancım ve güvenim tam." değerlendirmesinde bulundu.

Kanlı, meclis üyelerinin belirlenmesinde liyakatin önemini vurguladı.

MHP Adana İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin de tanıtıldığı toplantıya il divan kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve belediye başkan adayları katıldı.