Kozan'da şehitler için mevlit okutuldu

Adana'nın Kozan ilçesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

Hacıuşağı Mahallesi'nde vatandaşlar, öğle namazında Hoşkadem Camisi'nde bir araya geldi.

Camide, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için mevlit okutuldu.

İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın dualarına eşlik eden vatandaşlar, namaz kıldı.

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