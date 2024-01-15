Kozanlı boksörler, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılacak

Adana'nın Kozan ilçesinde 6 boksör, Mersin'de düzenlenecek Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek.

İl seçmelerinde rakiplerini eleyen sporcular Buket Yılmaz, Berat Özdemir, Seyfettin Kara, Samet İpek, Arda Kuruağaç ve Can Erdemli, Mersin'de 24-31 Ocak'ta gerçekleştirilecek şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

Boksörler, organizasyonun hazırlıklarına antrenör Fatih Öztürk yönetimindeki antrenmanla başladı.

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