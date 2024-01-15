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        Adana Demirspor, Tunuslu Motez Nourani'yi transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Tunuslu kanat oyuncusu Motez Nourani'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:01 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:01
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        Adana Demirspor, Tunuslu Motez Nourani'yi transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Tunuslu kanat oyuncusu Motez Nourani'yi kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor, 22 yaşındaki Nourani'yi transfer etti.

        Adana ekibi, genç oyuncuyla 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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