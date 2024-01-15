Adana Demirspor, Tunuslu Motez Nourani'yi transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Tunuslu kanat oyuncusu Motez Nourani'yi kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Tunuslu kanat oyuncusu Motez Nourani'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor, 22 yaşındaki Nourani'yi transfer etti.
Adana ekibi, genç oyuncuyla 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.
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