Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kamera kaydından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Adana'da park halindeki bir motosikleti ve fırından sadaka kumbarasını çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:19 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kamera kaydından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da park halindeki bir motosikleti ve fırından sadaka kumbarasını çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında bulunan sadaka kumbarası ile Ulu Cami Mahallesi'nde Ayşe A'ya ait sokakta park halinde bulunan motosiklet çalındı.

        Olayların bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Bürosu ile Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, araştırma başlattı.

        Ekipler, olay yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak sadaka kutusunu ve motosikleti aynı kişinin çaldığını tespit etti.

        Zanlı Muzaffer A. (43) merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde saklandığı eve yapılan baskınla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlının fırının penceresinden elini uzatarak içerideki sadaka kumbarasını ve sokaktaki motosikleti çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!
        Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        IMF: Yapay zeka işlerin yüzde 40'ını etkileyecek
        IMF: Yapay zeka işlerin yüzde 40'ını etkileyecek
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'

        Benzer Haberler

        Önce fırındaki sadaka kumbarasını, sonra motosikleti çaldı
        Önce fırındaki sadaka kumbarasını, sonra motosikleti çaldı
        Adana'da müstakil evin damında çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da müstakil evin damında çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da hayatını kaybeden şehit babasının cenazesi defnedildi
        Adana'da hayatını kaybeden şehit babasının cenazesi defnedildi
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Adana'da ziyaretlerde bulundu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Adana'da ziyaretlerde bulundu
        El-Bab şehidinin babası, hayatını kaybetti
        El-Bab şehidinin babası, hayatını kaybetti
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi