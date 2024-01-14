Adana'da hayatını kaybeden şehit babasının cenazesi defnedildi

Adana'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren şehit babası Mehmet Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2018'de terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın babası Mehmet Kılıç, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kılıç, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kılıç'ın naaşı, Buruk Mezarlığı'ndaki cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şehit babasının ikametinin önüne kurulan taziye çadırına gidenler, aile yakınlarına başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.