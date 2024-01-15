Kozan'da öğrenciler için etkinlik düzenlendi
Kozan Halk Eğitimi Merkezince, Şehit Öğretmen Ali Yıldırım İlkokulu'nda etkinlik gerçekleştirdi.
Kozan Halk Eğitimi Merkezince, Şehit Öğretmen Ali Yıldırım İlkokulu'nda etkinlik gerçekleştirdi.
Merkezde kuaförlük eğitimi alan kursiyerler, ziyaret ettikleri öğrenciler için etkinlik yaptı.
Programda palyaço eşliğinde eğlenme imkanı bulan öğrencilere, diş bakım seti ve çeşitli hediyeler verildi.
Kursiyerler, çocuklar için yüz boyama etkinliği de gerçekleştirdi.
Kozan Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Asena Tok, gazetecilere, öğrencileri mutlu etmeyi amaçladıklarını söyledi.
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