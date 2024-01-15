Çukurova 16. Kitap Fuarı'nın TEKNOFEST standına yoğun ilgi

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in, Çukurova 16. Kitap Fuarı'nda açtığı stant yoğun ilgi gördü.

ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Çukurova 16. Kitap Fuarı devam ediyor.

Fuarda kurulan TEKNOFEST standına öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Stand sorumlusu eğitmen Yusuf Mahmut Kökenek, Adana'da yapılacak TEKNOFEST için yarışma başvuranlarını aldıklarını söyledi.

Öğrencilerden yoğun talep olduğunu belirten Kökenek, "Öğrencilerimizin çok güzel fikirleri var. Biz de öğrencilere yardımcı oluyoruz. Burada öğrencilere TEKNOFEST hakkında bilgiler veriyoruz. Öğrencilerimiz çok heyecanlılar. Çok güzel projeler üretmeye çalışıyorlar. Şu ana kadar binin üzerinde kaydımız var." diye konuştu.

Fuar, 21 Ocak'ta sona erecek.