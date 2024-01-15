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        Adana'da kamyonun çarptığı kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonun çarptığı kamyonette sıkışan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 17:29 Güncelleme: 15.01.2024 - 18:11
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        Adana'da kamyonun çarptığı kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonun çarptığı kamyonette sıkışan 2 kişi yaralandı.

        Ömer E'nin kullandığı 31 ZE 192 plakalı narenciye yüklü kamyon, Kozan-Osmaniye kara yolunun Hacıbeyli Mahallesi yakınında Ziya İ. yönetimindeki 01 LR 798 plakalı kamyonet ve Kemal Ş'nin sürdüğü 01 AGJ 592 plakalı otomobile çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kamyonet sürücüsü Ziya İ. ve yanındaki Özkan K, sıkıştıkları araçtan ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Ambulansa taşınan 2 yaralı, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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