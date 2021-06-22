TSYD´den DHA´ya iki ödül



ADANA, (DHA)TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin düzenlediği 'Hamit Beste Spor Başarı Ödülleri' yarışmasında Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Can Çelik, 'En İyi Haber', Yusuf Kantarlı ise 'En İyi Fotoğraf' dalında ödül aldı.

TSYD'nin Spor Başarı Ödülleri Yarışması'nda başkanlığını Hürriyet Gazetesi Bölge Temsilcisi Erdal Fernergiz'in yaptığı jüride Adnan Poyraz, İsmet Ramazan Selçuk, Temel Eren, Cihan Çınarlı, Hasan Hüseyin Türk ile Tevfik Dinçkalmış yer aldı. Jüri tarafından haber, fotoğraf, röportaj, köşe yazısı, sayfa düzeni ile televizyon dalında başvuruda bulunan 26 haber değerlendirildi. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Can Çelik, 'Tarladan kupaya' başlıklı haberi 'En İyi Haber', Yusuf Kantarlı ise Adana Demirspor-Eskişehir mücadelesinde çektiği fotoğrafıyla 'En İyi Fotoğraf' dalında ödüle layık görüldü.

9 gazetecinin ödül aldığı törende konuşan TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, ödül alan meslektaşlarını kutlayarak, "Daha nice güzel etkinliklerde bir arada olmayı umut ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2021-06-22 15:28:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.