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        Adana'da seyir halinde alev alan cip yandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan cip, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:49 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:51
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        Adana'da seyir halinde alev alan cip yandı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan cip, kullanılamaz hale geldi.

        Pozantı-Akçatekir kara yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 EDN 437 plakalı cip, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

        Aracını sağa çeken sürücü ile beraberindeki 4'ü çocuk 6 kişi cipten indi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında cip, kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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