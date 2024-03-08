Evdeki boks torbasından 40 bin uyuşturucu hap çıktı

ADANA’da polis, operasyon düzenlediği evde tavana asılı boks torbasında 40 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirdi, Suriyeli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülpınar Mahallesi’ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Suriye uyruklu İbrahim Cüneyt Elubeyt E. ile Muhammed Munir M.’nin oturduğu eve operasyon düzenledi. Adreste arama yapan ekipler, holde tavana asılı duran boks torbasından şüphelendi. Torbayı açan polis, paketlenmiş halde 40 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.