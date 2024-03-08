Adana'da kum torbasına gizlenmiş 40 bin 500 uyuşturucu hap bulundu

Bunun üzerine adresteki yabancı uyruklu şüpheliler İbrahim Cüneyt E. ve Muhammed Munir M. gözaltına alındı.

İkamete operasyon düzenleyen ekipler, bir odada tavana asılı kum torbasını incelediklerinde içindeki 41 pakette 40 bin 500 uyuşturucu hap buldu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla Gülpınar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

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