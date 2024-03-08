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        Adana'da valizinde 22 kilogram esrar bulunan yolcu tutuklandı

        Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki valizinde 22 kilogram esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 09:50 Güncelleme: 08.03.2024 - 09:50
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        Adana'da valizinde 22 kilogram esrar bulunan yolcu tutuklandı
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        Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki valizinde 22 kilogram esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

        Dedektör köpeğin tepki verdiği valizde yapılan incelemede, 22 kilogram esrar ele geçirildi.

        Valizin sahibi Mehmet K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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