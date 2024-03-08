Adana'da polisler, tarım işçisi kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Adana'da polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği tarım işçisi kadınlara çiçek verdi.
Adana'da polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği tarım işçisi kadınlara çiçek verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Dünya Kadınlar Günü kapsamında tarım işçisi kadınların aileleriyle yaşamlarını sürdürdükleri çadırları ziyaret etti.
Polisler, kadınlara ve kız çocuklarına çiçek vererek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kadınlar, polislerin gerçekleştirdiği ziyaretin kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, emniyet teşkilatına teşekkür etti.
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