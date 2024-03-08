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        Adana'da polisler, tarım işçisi kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        Adana'da polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği tarım işçisi kadınlara çiçek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 09:49 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:24
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        Adana'da polisler, tarım işçisi kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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        Adana'da polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği tarım işçisi kadınlara çiçek verdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Dünya Kadınlar Günü kapsamında tarım işçisi kadınların aileleriyle yaşamlarını sürdürdükleri çadırları ziyaret etti.

        Polisler, kadınlara ve kız çocuklarına çiçek vererek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Kadınlar, polislerin gerçekleştirdiği ziyaretin kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, emniyet teşkilatına teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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