Adana'da polisler, tarım işçisi kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Kadınlar, polislerin gerçekleştirdiği ziyaretin kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Adana'da polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği tarım işçisi kadınlara çiçek verdi.

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