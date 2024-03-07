Adana'da otomobilin bisikletli çocuğa çarpmasıyla yaşanan zincirleme kaza kamerada

Kayıtlarda, bu sırada arkadan gelen başka bir otomobilin, manevra yapmasına karşın duramayarak çocuğa hafif çarptıktan sonra, kazaya karışan araca ve park halindeki hafif ticari araca çarptığı görülüyor.

Polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.

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