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        Bakan Uraloğlu: Mersin'den Irak'a kadar tren hattı olacak (2)

        'MERSİN-ADANA-GAZİANTEPHIZLI TREN HATTI 2027'DE HİZMETE GİRECEK'Adana Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ile görüşme gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:53 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:55
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        Bakan Uraloğlu: Mersin'den Irak'a kadar tren hattı olacak (2)
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        'MERSİN-ADANA-GAZİANTEPHIZLI TREN HATTI 2027'DE HİZMETE GİRECEK'

        Adana Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ile görüşme gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamalarda bulundu. Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın 2027 yılında faaliyete gireceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Adana'nın özellikle ulaştırma noktasında nelere ihtiyacı olduğunu, neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Öncelikle Mersin'den başlayıp, Adana-Osmaniye-Gaziantep'e kadar gidecek olan 312 kilometrelik hızlı tren projemizde çok hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzde bir engel yok ve 2027 yılında bu projeyi hizmete açmayı düşünüyoruz. Bu projenin önemini de belirtmem lazım. Gaziantep'ten sonra Şanlıurfa ve oradan Irak üzerinden FAW Limanı'na kadar gidecek bir projeyi konuşuyoruz. Aynı zamanda da otoyolun aynı şekilde devam edeceğini söylemek isterim. Ayrıca tren hattı projesinde Adana ile Adana Organize Sanayi Bölgesi arasında bir banliyö hattının çalıştırılabileceğini öngörüyoruz ve bunu da önümüzdeki süreçte beraberce konuşacağız" diye konuştu.

        'ADANA METROSU İŞLEMSEL HALE GETİRİLECEK'

        Adana'da raylı ulaşım konusunda çalışma yürüttüklerini ifade eden Uraloğlu, metronun işlevselliğini yerine getirmediğini belirterek, şunları söyledi: "Adana'da bir metro hattı var. Çok istenen işlevi taşıyan bir hat değil orası. Onun daha işlevsel hale getirilebilmesi için üniversiteye, stadyuma kadar uzatılabilecek bir hattı değerlendirdik. Onu tam bir ring haline 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bir bağlantı yapıp, metronun her 2 tarafına bağlantı yaparsak; Adana'yı bir ring ile çevirmiş oluruz. Burada belli bir aşamaya gelmiş durumda. Buradan sonra da Adana Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak gerekeni yapalım istiyoruz."

        'ADANA'YA YENİ ÇEVRE YOLUNU KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'

        Adana'ya yeni bir otoyolun kazandırılması için çalıştıklarını ifade eden Uraloğlu, "Güney çevre yolunda kamulaştırmadan dolayı çok istediğimiz bir aşamaya gelemedik. Kentin şiddetle buna ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Yüzde 70 seviyelerine geldik ve yakın takibe geldik. Önümüzdeki süreçte kamulaştırmayı bitirip, bu çevre yolunu Adana'ya kazandırmak istiyoruz. Irak'tan gelecek kalkınma yolunu düşündüğümüzde; Adana'daki mevcut otoyolun kapasitesini doldurduğu, bu anlamda yeterli olmayacağı, kuzeyden yeni bir otoyolu 1/25 binlik haritalarda Karayolları'ndaki arkadaşlarımızla beraber çalışma başlatıyoruz. Geleceği planlıyoruz. Birinci etapta kuzey çevre yolu, ikinci etapta otoyol olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şehrimizde gündeme gelen Karaisalı yolu var. Geçmişte burayı 1A standardında bitirip, hizmete aldık. Ancak günlük trafiğin fazlalaşması sonucu ihtiyaç var. Bunu da tespit edip, ne yapabiliriz diye görüşeceğiz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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