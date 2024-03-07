Adana'da nesli tehdit altındaki "lekeli semender" görüldü

Belemedik Tabiat Parkı'nda, vatandaşlar, tren raylarına yakın bir bölgede, korumada öncelikli ve azalan varlık durumundaki türlerden "lekeli semender"e rastladı.

Adana'nın Pozantı ilçesine, "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehlike altındaki "lekeli semender" görüldü.

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