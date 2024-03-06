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        Bakan Işıkhan: CHP'nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak (2)

        BAKANIŞIKHAN: 1500 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEKAdana'da bir otelde 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Toplum Yararına Programlar' çerçevesinde kentte 1500 kişinin istihdam edileceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 23:35 Güncelleme: 06.03.2024 - 23:40
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        Bakan Işıkhan: CHP'nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak (2)
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        BAKANIŞIKHAN: 1500 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

        Adana'da bir otelde 'Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Toplum Yararına Programlar' çerçevesinde kentte 1500 kişinin istihdam edileceğini söyledi. Toplantıda konuşan Işıkhan, Türkiye'yi il il ve ilçe ilçe gezdiklerini belirtip, "Türkiye Yüzyılı kabinesi olarak görevi devraldığımızdan beri ülkemizin çalışma hayatı için iş dünyamızın emektarlarıyla, ticaret erbabıyla, çiftçisiyle bir arada olmak, sizleri daha çok dinlemek, şehrimizin ihtiyaç ve taleplerini ilk ağızdan duymak amacıyla il il, ilçe ilçe geziyoruz. Deprem bölgesi illerimiz öncelikli olmak üzere ülkemizin ayak basılmadık hiçbir şehrinin, hiçbir mahallesinin kalmaması için mutlaka her hafta bir bölgemize gitmeye çalışıyoruz. Bu tür buluşmaları, hem bakanlık faaliyetlerimizi ve projelerimizi sizlere doğrudan aktarma hem de şehrimizin güncel durumunu yerinde görmek bakımından önemli bir fırsat olarak görüyorum. İstişare, danışma ve dayanışma, zaten bizim binlerce yıllık devlet geleneğimizde var olan yaklaşımlardır" diye konuştu.

        'ADANA'NIN KADINLARINA GÜVENİYORUZ'

        Adana’nın Türkiye Yüzyılı yolculuğunda öncü merkezlerinden biri olacağını belirten Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

        "Hem Adana’ya hem de Adana’nın kadınlarına güveniyoruz, inanıyoruz. Bu projede, kadın istihdamının artırılması noktasında siz çalışma hayatımızın kıymetli temsilcilerinin desteğini, özellikle kadın işverenlerimizin bizlere katkı vermesini bekliyoruz. Diğer yandan, bildiğiniz gibi 6-7 Şubat’ta 11 ilimizle birlikte 85 milyon insanımızı derinden sarsan büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Maalesef Adana da bu yıkımı yaşayan şehirlerimizden birisiydi. Büyük kayıplar yaşadık, yüreklerimiz yandı."

        Toplum Yararına Programlar çerçevesinde Adana’da 1500 kişinin istihdam edileceğini söyleyen Bakan Işıkhan, yerel yönetimlerin önemini de vurguladı. Yerel yönetimlerin öneminin depremde daha iyi görüldüğünü aktaran Bakan Işıkhan, "Daha kendi şehrine yetemeyen ve sorunlarını çözemeyen belediyelerin, şehirlerimiz için Türkiye çapında, dünya çapında projeler üretmesi beklenemez. Ben Adanalıların bu farkı çok iyi bildiğine ve 31 Mart akşamı da bu farkındalıkla sandığa gideceğine yürekten inanıyorum. Adana’nın ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak olan ekonomik ve sosyal gücümüzün öncüsü olacağına inanıyorum. Adana, önümüzdeki yüzyılda endüstrinin, üretimin, tarımın, hayvancılığın başkenti olacak" dedi.

        Konuşmanın ardından program basına kapalı soru- cevap ile devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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