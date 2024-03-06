AK Parti'nin doktor başkan adayı, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı

ADANA’da AK Parti’den Yüreğir Belediye Başkan adayı olan Dr. Halil Nacar, esnaf ziyareti sırasında tanık olduğu trafik kazasında yaralanan bir kişiye müdahale etti.

AK Parti Yüreğir Belediye Başkan adayı olan eski İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, Kışla Mahallesi’nde esnaf ziyareti yaptı. Nacar, esnafla görüştüğü sırada bölgede bir motosiklet sürücüsünün karıştığı trafik kazasına şahit oldu. Programını yarıda kesen Halil Nacar, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından, kaza yerine gelen ambulansa yaralının konulmasında sağlık görevlilerine de yardım etti.

Dr. Nacar, yağmurlu havalarda kayganlaşan yollarda tedbirli olunması gerektiği uyarısını yaparak, “Kışla Caddesi üzerinde yaşanan bir trafik kazasıyla karşılaştığımız motosiklet sürücüsü hemşehrimize ilk müdahalesini yapıp, sağlık ekiplerimize teslim ettik. Kendisine Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum" dedi.