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        Adana'da bıçakla tehdit ettiği 2 kişinin telefonunu gasbettiği öne sürülen sanığa dava

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, bıçakla tehdit ettiği 2 kişinin telefonunu gasbettğiği iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:40 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:40
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        Adana'da bıçakla tehdit ettiği 2 kişinin telefonunu gasbettiği öne sürülen sanığa dava
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, bıçakla tehdit ettiği 2 kişinin telefonunu gasbettğiği iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Remzi Oğuz Arık Mahallesi'nde, R.K. ve B.K'yi bıçakla tehdit edip cep telefonlarını gasbettiği iddiasıyla ilgili 1 Aralık 2023'te tutuklanan K.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkem﻿esince kabul edilen iddianamede, sanık için "yol kesmek suretiyle silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

        İddianamede olay günü R.K. ve B.K'nin motosiklet yedek parçası almak amacıyla Remzi Oğuz Arık Mahallesi'ndeki satış bayisine gittiği belirtildi.

        Müştekiler R.K. ve B.K'nin bayiden çıkıp bir süre yürüdükten sonra K.Y. tarafından yolda durdurulduğu ve sanığın elindeki bıçakla müştekilere tehditte bulunduğu ve sonrasında 2 cep telefonunu zorla alarak olay yerinden kaçtığı iddianamede anlatıldı.

        "Yol kesmek suretiyle silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen tutuklu sanık K.Y. iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Tutuklu sanık K.Y'nin ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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