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        Türk Kızılay iftar sonrası kan bağışında bulunmak isteyenleri bekliyor

        EREN BOZKURT - Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, "Türkiye çapındaki bütün kan bağışı noktalarımız, iftardan sonra açık olacak. Yoğunluğa göre sahura kadar açık yerlerimiz olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 12:08 Güncelleme: 06.03.2024 - 12:08
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        Türk Kızılay iftar sonrası kan bağışında bulunmak isteyenleri bekliyor
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        EREN BOZKURT - Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, "Türkiye çapındaki bütün kan bağışı noktalarımız, iftardan sonra açık olacak. Yoğunluğa göre sahura kadar açık yerlerimiz olacak." dedi.

        Saygılı, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından millet olarak kenetlenildiğini söyledi.

        Türk Kızılayın da depremin ardından 300 noktada kan bağışı topladığını belirten Saygılı, ellerindeki stok kanları da yaralıların sevk edileceği hastanelere ulaştırdıklarını anlattı.

        Saygılı, geçen yıl yaklaşık 2 milyon 674 bin kan bağışı aldıklarını, bunları Türkiye'de kamu ve özel sektöre ait hastanelerde kan bekleyen 1156 kişiye ulaştırdıklarını ifade etti.

        Geçen yıl hastanelerin kullandığı kan ürünlerinin yüzde 87'sinin Türk Kızılayın topladığı bağışlardan oluştuğuna dikkati çeken Saygılı, diğer yüzde 13'lük kısmın ise Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği Süreli Bölge Kan Merkezlerince karşılandığı bilgisini paylaştı.

        Türkiye'de düzenli kan bağışı oranının dünya ortalamasının altında olduğuna işaret eden Saygılı, gönüllü kan bağışının mevsim şartlarından da etkilenebildiğini vurguladı.

        Saygılı, düzenli kan bağışçısı oranını artırmak ve mevsimsel düşüş nedeniyle azalan stok seviyesini ihtiyacı karşılayacak rakamlara çıkarmak amacıyla bu yıl "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kampanya başlattıklarını anımsattı.

        - "Günlük 10 bin kan bağışının üstüne çıkmayı hedefliyoruz"

        Ramazanda da kan bağışının düştüğünü dile getiren Saygılı, "Türkiye çapındaki bütün kan bağışı noktalarımız, iftardan sonra açık olacak. Yoğunluğa göre sahura kadar açık yerlerimiz olacak. Kıymetli dostlarımızı, kan bağışçılarımızı iftar sonrası bağış noktalarımıza davet ediyoruz." diye konuştu.

        Saygılı, hastaların ihtiyaçlarını gidermek için günlük 8 bin 500-10 bin arası kan bağışı toplamaları gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

        "Ulusal kan stokunun haftalık 60-70 bin civarında olması lazım. Bunu yakalamalıyız ki bir sonraki haftayı planlıyor olalım. Kızılay dostları kesintiye uğratmadan noktalarımıza gelerek kan bağışlasınlar. Ramazan ayını rahat geçirmek için günlük 10 bin kan bağışının üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Ocak ayında başladığımız 'Birbirimize candan bağlıyız' kan bağışı kampanyamıza çok ciddi destek oldu. 2024'ün ilk iki ayında 450 bin ünite kan bağışı aldık, yıl sonu hedefimiz 3 milyonun üzerinde. İnşallah 3 milyonun üstünde alacağımız kan bağışı, ülkedeki ihtiyacımızı rahatça karşılıyor olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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