AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın birliği, dirliği ve Türkiye'nin geleceğini temsil ettiğini söyledi.

Çelik, merkez Yüreğir ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'nin önünde düzenlenen "Yüreğir Buluşması" programında, Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarının güçlü projelerle yoluna devam ettiğini kaydetti.

Karşılarındaki partilerin kavga içerisinde olduğunu söyleyen Çelik, "Bir kere daha görüldü ki Cumhur İttifakı birliği, dirliği ve ülkemizin geleceğini temsil ediyor. Çünkü Cumhur İttifakı'nın içinde fitne, tartışma yok, birlik ve beraberlik var." diye konuştu.

Çelik, geçmişte Türkiye'yi yönetmek için "altılı, yedili masa" olarak oy isteyenlerin birbirine girdiğini belirterek, "Altılı, yedili masa şu anda 16-17'ye bölünmüş durumda. O zaman da 'bu altılı yedili masa modeliyle bırakın memleket yönetmeyi çay bile demlenemez, bunlara kalsa çay içmekten bile mahrum kalırız' demiştim. Şimdi daha beter hale geldiler." ifadelerini kullandı.

- "Gerçek belediyecilik için 'Cumhur İttifakı adayları' diyoruz"

Muhalefetin, vatandaştan özür dilemesi gerektiğini dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Onların oy isteme konusunda herhangi bir yüzünün olmaması lazım. Geçen seçimlerde fark etmediğimiz bir sürü kirli, kötü, çirkin pazarlığı seçimlerden sonra öğrendik. Kim bilir bu seçimler geçtiği zaman da hangi kirli, kötü, çirkin pazarlıkları öğrenmiş olacağız. Ondan dolayı bunların yaptığı gibi hizipçilik ve paylaşım kavgası için değil gerçek belediyecilik için 'Cumhur İttifakı adayları' diyoruz."

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetin, Adana'ya ilgi ve alakasının her zaman yüksek olduğunu, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ın kentte istenilen vizyon projeleri hayata geçireceğini anlattı.

Farklı partilerdeki bazı belediye başkan adayların vatandaşlara, "Yerel seçimi kazanmaları halinde Cumhur İttifakı'na katılacaklarını" söylediğini belirten Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunların hepsi yalan, dolan. Bunların hiçbirine yüz vermeyin. Cumhur İttifakı'nda örtülü pazarlık, gizli gündem yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları işte burada. Onun için bizim arkadaşlarımızın bulunduğu yerde masanın altında, arkasında başka kimse yok. Gözümüz, yüreğimiz, aklımız sizde. Hizmet sevdamız sizin ve çocuklarınız için."

- Çukurova'da parti binası açılışına katıldı

Çelik, programının ardından AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Bina önündeki açık hava toplantısında Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler'e destek isteyen Çelik, şöyle konuştu:

"Yıllar içindeki haberlere baktığımızda maalesef Çukurova Belediyesinde sandalyeler, masalar havada uçuyor, zaman zaman kurşunlanma olayları oluyor. Artık diyoruz ki 'Çukurova Belediyesinde masalar, sandalyeler havada uçmayacak.' Firdevs Başkan olduğu zaman Çukurova Belediyesinde güller, çiçekler havada uçacak. İnşallah Çukurova'ya kadın eli değecek."