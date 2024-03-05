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        Adana'da Su Kurulu Toplantısı

        Adana'da kentteki su yönetimiyle ilgili konuların ele alındığı "Su Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:10 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:10
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        Adana'da Su Kurulu Toplantısı
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        Adana'da kentteki su yönetimiyle ilgili konuların ele alındığı "Su Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, havza bazında yönetim planları hazırladıklarını söyledi.

        Oluşturulan planlar hakkında bilgi aktaran Sever, şöyle devam etti:

        "Havza, taşkın ve kuraklık yönetim planları hazırlanıyor. Bu planlar içerisinde arıtma tesislerinin durumundan kalıcı ortam olarak söylediğimiz derelerin, nehirlerin, göllerin yani yer üstü sularının kalitesi ele alınıyor. Arıtma tesislerinin durumu ve atık yönetimi analizi yapılıyor. Tüm tesislerden çıkan arıtılmış suların yeniden kullanılması yeniden kullanılması konuları analiz yapılıyor ve buna yönelik olarak tedbirler geliştiriliyor. Taşkın yönetim planlarımız içerisinde, tehlike ve risk haritalarını oluşturuyoruz. Taşkına maruz kalabilecek bölgelerde can ve mal kaybını minimize etmek için tedbirler geliştiriyoruz."

        Sever, su kaynaklarının verimli kullanılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

        Geçen yılın kurak geçtiğini aktaran Sever, "Hatta ocak ayı, son 50 yılın en sıcak ayı olarak kendini gösterdi. Bununla beraber nüfusumuz artıyor, sanayimiz büyüyor çok şükür. Sulamaya açılan tarım alanlarımız artıyor. Daha çok suya ihtiyacımız var. Dolayısıyla bireysel, kentsel, tarımsal ve endüstriyel alanlarda mutlak surette sıfır kayıpla suyu verimli kullanmak zorundayız." diye konuştu.

        Toplantıya, Vali Yavuz Selim Köşger, kaymakamlar ve ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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