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        Adana'da alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanığa dava

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet, zanlıyı kaçırmaya çalıştığı iddia edilen 2 arkadaşına da "suçluyu kayırma" suçundan 5'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:01 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:01
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        Adana'da alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanığa dava
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet, zanlıyı kaçırmaya çalıştığı iddia edilen 2 arkadaşına da "suçluyu kayırma" suçundan 5'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde 14 Mayıs 2023'te alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen Mahmut D'yi (26) öldürdüğü iddiasıyla 18 Mayıs 2023'te Şanlıurfa'da yakalanıp tutuklanan Hakan K. (27) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Hakan K. ile Mahmut D'nin alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşadıkları anlatıldı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanığın yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Mahmut D'yi öldürdüğü ve ardından olay yerinden kaçarak arkadaşları Ö.E. ve H.K. ile buluştuğu belirtildi.

        Ö.E. ve H.K'nin sanık Hakan K'yi otomobil ile Şanlıurfa'ya kaçırdığı kaydedilen iddianamede, sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan müebbet, Ö.E. ve H.K'nin ise "suçluyu kayırma" suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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