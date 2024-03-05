Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Rögarda gaz sıkışması nedeniyle patlama kamerada

        ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde sinek ilaçlaması yapılan rögarda metan gazı nedeniyle patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:46 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rögarda gaz sıkışması nedeniyle patlama kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde sinek ilaçlaması yapılan rögarda metan gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Rögar kapağının metrelerce havaya fırladığı paniğe neden olan patlama, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, sabah saatlerinde Tuna Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Belediye işçilerinin rögara sinek ilacı sıktığı sırada, makinenin ateşleme sistemi, metan gazının alev almasına neden oldu. Rögarın kapalı olması nedeniyle gaz sıkışınca patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle rögar kapağı birkaç metre fırlarken, rögardan da alev çıktı. Patlamanın şiddeti nedeniyle ilaçlama yapan işçi ile çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        Bursa'daki uçak kazasında bilirkişi incelemesi tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında bilirkişi incelemesi tamamlandı!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Bakan Özhaseki açıkladı! Son 53 yılın en sıcak 2. şubat ayı!
        Bakan Özhaseki açıkladı! Son 53 yılın en sıcak 2. şubat ayı!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        Macron'dan geri adım
        Macron'dan geri adım
        Florya'ya cemre düştü!
        Florya'ya cemre düştü!
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu

        Benzer Haberler

        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis cezası
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis cezası
        Adana'daki operasyon ve denetimlerde 55 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'daki operasyon ve denetimlerde 55 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da çiftlikte ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
        Adana'da çiftlikte ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
        Osmaniye'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Osmaniye'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Adana'da depremde yıkılan Özgür Apartmanı'nın 2 müteahhidinin yargılanması...
        Adana'da depremde yıkılan Özgür Apartmanı'nın 2 müteahhidinin yargılanması...
        Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
        Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçının ardından