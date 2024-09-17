Görenler okul ve kamu binası sandı: İnekleri için 4 katlı bina yaptırdı

"ZORLU COĞRAFYADA BÖYLE BİR ÇÖZÜM BULDUK"

Apartman görünümlü mandırasında hayvanlarıyla yakından ilgilenen Gökhan Karadeniz, "Arazi sıkıntısından bahçe ile yolun arasına sıkışmıştık. Bölgemizin zorlu coğrafyasında böyle bir çözüm bulduk. İlk katta besilik, ikinci katta sağımlık ve buzağılarımız bulunuyor. Üçüncü katımız ise ot, saman yem bölümümüzdür. Dördüncü katı ise ev olarak yaptık. Fakat faaliyete tam geçmedi. Bölgenin arazi şartları çok zor olduğu için yalnızca böyle bir bina yapılabiliyordu. Arazi dardı, iki tarafı yoldu ve küçüktü. Büyük, geniş, yani boylamasına inşa yapamıyorduk. Biz de bu işte kararlı olduğumuz için aklımıza bu fikir geldi ve yaptık. Güzel de oldu. İşin doğrusu araziden dolayı böyle bir girişimde bulunduk" diye konuştu.