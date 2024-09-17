ABD'li devden altın fiyatı tahmini

Altın fiyatları bu yıl rekor üstüne rekor kırarken bu yükselişin ne kadar ve nereye kadar sürebileceği tartışılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı bu yıl dolar bazında yüzde 25.6 yükseldi. Ons fiyatı dün 2.588 dolarla tarihi zirvesini gördü.

Dolar bazında altın fiyatları son 1 yılda yüzde 33 yükselirken ABD'li finans devi Goldman Sachs son yayımladığı raporda bu yükselişin devam etmesini beklediğini bildirdi.

Bankanın araştırma birimi Fed'in faiz indirimleri ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının alımlarının etkisiyle altının ons fiyatının 2025 başlarında 2.700 dolara çıkmasını beklediğini açıkladı.