Altın Fed haftasına rekorla başladı
Altının ons fiyatı Fed'in faiz kararını açıklayacağı haftaya 2.588 doları görerek rekorla başladı. Fed'in 4.5 yılın ardından ilk kez faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken asıl merak edilen 50 baz puanlık mı 25 baz puanlık mı indirim geleceği
Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Fed haftasına da yeni bir tarihi zirveyle başladı.
Sabah saatlerinde uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.588 dolara kadar yükseldi. Altındaki günlük yükseliş yüzde 0.4'ü bulurken 2024'te dolar bazında yatırımcısına yüzde 26 kazandırdı.
Altında yükseliş sürerken bu hafta tüm gözler Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararında olacak.
Fed'in çarşamba günü Mart 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken asıl merak edilen indirimin boyutu.
ENFLASYON YÜZDE 2.5'E GERİLEDİ
ABD'de yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 2.5'e geriledi. Bir önceki aya göre yaşanan 0.4 puanlık bu gerileme Fed'in faiz indirimi konusunda elini rahatlatırken, enflasyonun eylülde yüzde 2.4 ile Fed'in yüzde 2'lik hedefine bir adım daha yaklaşması bekleniyor.
Yakın zamana kadar Fed'den bu toplantısında 25 baz puanlık bir indirim bekleniyordu. Ancak enflasyonda olumlu gelişmeler yaşanırken resesyon korkuları sık sık dillendirilmeye başlandı. Bu da Fed'in ekonomi ve piyasaları rahatlatmak için 50 baz puanlık indirime gidebileceği beklentisini yarattı.
Geçtiğimiz hafta Fed'in 50 baz puanlık indirime gitmesi gerektiğini savunan isimler arasına Nobel Ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz de katıldı. Fed'in parasal sıkılaşmada “çok fazla ve çok hızlı” hareket ettiğini söyleyen Stiglitz bu haftaki toplantıda 50 baz puanlık bir faiz indirimine gidilmesi gerektiğini ifade etti.
Bunun yanında Financial Times ve the Wall Street Journal gibi etkili mecralar da geçen hafta yaptıkları ayrı kulis haberlerinde Fed yetkililerinin faiz indiriminin boyutu konusunda henüz bir uzlaşmaya varmadığını bildirdi.
'50' İHTİMALİ YÜZDE 59
Tüm bu gelişmeler sonucunda yeni haftaya piyasalar yüzde 59 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisiyle başladı. CME FedWatch verilerine göre yalnızca 1 hafta önce 25 baz puanlık faiz indirimine yüzde 70 ihtimal veriliyordu.
50 baz puanlık indirim beklentisi altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.
Bu hafta piyasa hareketlerinde Fed'e yönelik beklentiler etkili olurken belki de yılın sorusu olan '25 mi 50 mi' sorusunun cevabı 18 Eylül'de belli olacak.