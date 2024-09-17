Simge Sağın, sahnede telefonlu saldırıya uğradı
GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nde verdiği konserde Simge Sağın'a telefon fırlatıldı. Sağın; "İşini yapan bir insana telefon fırlatmak normal mi?" şeklinde tepki gösterdi
GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nde konser veren Simge Sağın, sahnede telefonlu saldırıya uğradı. Konser sırasında bir seyirci, şarkıcının yüzüne çiçek fırlatırken, bir başka seyirci ise telefon attı.
Simge Sağın, çiçeği yerden alarak; "Bu böyle verilmez" diyerek tepki gösterdi.
Şarkının bitiminde; "Kadınlara nasıl çiçek vermeniz gerektiğini bile bilmiyorsunuz. Bir çiçeği böyle mi verirsiniz? Oradan gönderin, teşekkür ederim ama bir daha bir kadının yüzüne çiçek atmayın. Alacağı varsa da almaya bilir" ifadelerini kullandı.
"EKMEĞİMİ, PARAMI KAZANMAK İÇİN GELDİM"
Konserin ilerleyen saatlerinde, yüzüne telefon çarpmasıyla daha da öfkelenen Simge Sağın, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "İşini yapan bir insana telefon fırlatmak sizce normal mi? Bunu yapan kişiyi gerçekten kınıyorum. Ben buraya sağlıklı bir şekilde ekmeğimi, paramı kazanmak için geldim ve bu kadar insan eğlenmek için toplandı. Ancak bir kişinin telefon atması gerçekten ayıp. Yuhlamayın, yuhlayarak bir şeye varamayız."
Fotoğraflar: Instagram