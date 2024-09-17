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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: 3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü! | Son dakika haberleri

        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!

        İzmir'de, 3 saat arayla sokakta yürüyen 18 yaşındaki E.Ç. ve 20 yaşındaki S.K. isimli kızlara elle tacizde bulunan, 22 yaşındaki motokurye T.C., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Taciz anları güvenlik kameralarına yansırken, cinsel saldırı ve hayasızca hareketler suçlarında 4 kaydı bulunan şüpheli, emniyetten çıkarılırken meslektaşlarının saldırısına uğradı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 09:49 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:49
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        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
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        İzmir'in Bayraklı ilçesi Çiçek Mahallesi 1637/16 Sokak’ta, dün saat 09.00 sıralarında evinden çıkıp kucağındaki çocuk ile sokakta yürüyen E.Ç. (18), arkadan yaklaşan motosikletinin plakası kapalı ve başında kask bulunan kuryenin fiziksel tacizine uğradı.

        İKİ GENÇ KADIN DA ŞİKAYETÇİ OLDU

        DHA'daki habere göre kurye hızla bölgeden uzaklaşırken, E.Ç. ise Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Kurye, bu kez de saat 12.00 sıralarında Tepekule Mahallesi 2083/1 Sokak’ta yürüyen S.K.'ye (20) tacizde bulundu. S.K. de polise gidip, şikayette bulundu.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        Şikayetler üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Her iki olayın yaşandığı bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin motosikletinin plakasının pembe bir bez parçasıyla kapatıldığını saptadı.

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        MESLEKTAŞLARI POLİSE YARDIM ETTİ

        Ayrıca, taciz olayını öğrenen bölgedeki motokuryeler, motosikletin üzerindeki bir korna olduğunu fark etti. Ekipler, meslektaşlarının ifadelerinden de yola çıkarak şüphelinin T.C. olduğunu belirledi. Meslektaşları tarafından çağırılan T.C., polis tarafından yakalandı.

        ŞÜPHELİNİN 4 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Cinsel saldırı ve hayasızca hareketler suçlarından 4 kaydı olduğu belirlenen T.C.'nin, taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        MESLEKTAŞLAR TARAFINDAN DARP EDİLDİ

        Soruşturmayı yürüten polis merkezine götürülmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden çıkarılan T.C., meslektaşlarının saldırısına uğradı. T.C.’yi darbeden motokuryeler, meslektaşları tarafından uzaklaştırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

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