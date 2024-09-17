İrem Sak'ın babası hayatını kaybetti
İrem Sak'ın babası Şemsettin Sak, 75 yaşında mide kanaması nedeniyle İstanbul'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Oyuncu İrem Sak, baba acısıyla sarsıldı. Sak'ın Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak, mide kanaması nedeniyle Taksim'de bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Şemsettin Sak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
75 yaşında hayat veda eden Şemsettin Sak'ın cenazesine dair detaylar ise henüz belli değil.
"SEVİLEN BİR OYUNCUNUN BABASI OLMAK ÇOK İYİ" DEMİŞTİ
Öte yandan 2020'de kızı İrem Sak ile Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Dr. Şemsettin Sak, gazetecilerin "Oyuncu babası olmak nasıl bir duygu?" sorusuna yanıt vermiş ve "Tabii güzel bir duygu sevilen bir oyuncunun babası olmak çok iyi bir şey" ifadelerini kullanmıştı.