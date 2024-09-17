Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı

"TANIMADIĞIM İNSANLAR YÜZÜNDEN HAYATIM DEĞİŞTİ"

Tanımadığı insanlar yüzünden hayatının değiştiğini ifade eden Sercan B. "Kasıtlı bir olayımız yoktu. İlk müdahaleyi de biz yaptık. Olay yerinden kaçmadık. Olayda kullanılan çakıyı polise biz teslim ettik. Ben olayın trafik kazasından farkı olmadığını düşünüyorum. Maktulü kendimden ve kardeşlerimden uzak tutmak için çakıyı çıkardım. Her türlü adli kontrole razıyım. Adli kontrolle evin bir odasına bile mahkum olmaya razıyım." dedi.