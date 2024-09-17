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        Haberler Gündem Güncel Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı | Son dakika haberleri

        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı

        İzmir Urla'da 30 yaşındaki Semih Kenan Köse'nin markette çıkan "omuz attın" tartışmasında çakıyla öldürüldüğü, yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'nın ise yaralandığı olayla ilgili davada son tutuklu sanık da tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 13:02 Güncelleme: 17.09.2024 - 13:02
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        İzmir'in Urla ilçesinde markette çıkan ve Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin 3 kardeşin yargılandığı davanın son tutuklu sanığı da tahliye edildi.

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        İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sercan B. (33), tutuksuz sanıklar Serkan B. (32) ve Taylan B. (26), sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı. 

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        Maktulün kız arkadaşı olan müşteki S.K. ise duruşmaya katılmadı.

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        Mahkeme heyeti başkanı dosyada bazı eksiklerin olduğunu belirterek, tutuklu sanıktan tutukluluğuna ilişkin savunma yapmasını istedi.

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        "HAYATIMDA BU OLAY DIŞINDA HİÇ KARAKOLA GİTMEDİM"

        Sanık Sercan B. cezaevine girmesine neden olan olay dışında hiç karakola gitmediğini söyledi. 

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        "TANIMADIĞIM İNSANLAR YÜZÜNDEN HAYATIM DEĞİŞTİ"

        Tanımadığı insanlar yüzünden hayatının değiştiğini ifade eden Sercan B. "Kasıtlı bir olayımız yoktu. İlk müdahaleyi de biz yaptık. Olay yerinden kaçmadık. Olayda kullanılan çakıyı polise biz teslim ettik. Ben olayın trafik kazasından farkı olmadığını düşünüyorum. Maktulü kendimden ve kardeşlerimden uzak tutmak için çakıyı çıkardım. Her türlü adli kontrole razıyım. Adli kontrolle evin bir odasına bile mahkum olmaya razıyım." dedi.

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        Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, Sercan B'nin yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi. 

        Sercan B'nin tahliyesiyle davada tutuklu sanık kalmadı.

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        NE OLMUŞTU?

        İzmir'in Urla ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette 16 Ekim 2023'te Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.

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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Önceki duruşmada tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmişti.

        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları Haberi Görüntüle
        #İzmir Urla
        #cinayet
        #kavga
        #dava
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