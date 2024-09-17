Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i
Trendyol Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan Galatasaray, 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda statü gereği yeni transferler Osimhen, Jakobs ve Sallai ile sakatlıkları bulunan Icardi ve Ziyech kritik maçta forma giyemeyecek. İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında bu akşam Gaziantep FK'yi konuk edecek.
RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek.
Ligde 4 karşılaşmada 4 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, topladığı 12 puanla lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Gaziantep FK ise 3 maç sonunda 3 puanla 14. sırada bulunuyor.
ICARDI VE ZIYECH YOK
Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.
Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech de maçta görev alamayacak.
YENİ TRANSFERLER OYNAYAMAYACAK
Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği maçta forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Gaziantep FK maçı sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği karşılaşmada görev alamayacak.
4 MAÇTA 14 GOL ATTI
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 14 gol kaydetti. Sarı-kırmızılılar, ligde Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a ise beşer gol attı.
Muslera
Kaan
Sanchez
Abdülkerim
Jelert (Berkan)
Torreira
Sara
Barış Alper
Mertens